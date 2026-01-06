Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ABB’nin konser hizmet alımlarında 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada 5’i tutuklu 14 sanık hazır bulundu.

“Tüm işlemler mevzuata uygundu” savunması

Tutuklu sanıklardan, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Bozkurt, konser organizasyonlarının ödenek ve onay süreçlerinden geçmeden yapılmadığını belirterek,

“Önce muhasebeden ödenek durumunu sorardık, ardından Genel Sekreterlik makamından olur alırdık. Aksi halde hiçbir işe başlanmazdı. Yapılan tüm işlemler mevzuata uygundur ve denetimlerden geçmiştir” dedi.

Bozkurt ayrıca, dosyada yer alan bilirkişi raporlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, konser organizasyonlarının yalnızca sanatçı bedelinden ibaret olmadığını, teknik kurulum ve söküm süreçlerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

“Pazarlık sürecine dair bilgim yok”

ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili olarak görev yapan tutuksuz sanık Alp Aykut Çıngır ise görev süresinin kısa olduğunu belirterek, konser pazarlık süreçleriyle ilgisinin bulunmadığını söyledi. Çıngır, Tan Taşçı konserinin sel felaketi nedeniyle ertelendiğini, pazarlık sürecine dair bilgisinin olmadığını dile getirdi.

ABB çalışanı Celal Akbaş da savunmasında, organizasyonların ekonomik boyutuna ilişkin karar süreçlerinde yer almadığını belirterek beraatini talep etti.

Organizasyon şirketleri: “Zarar ettik”

Dava kapsamında yargılanan organizasyon şirketi temsilcileri de kamu zararına neden oldukları iddiasını reddetti. Gurudan Turizm Organizasyon yetkilisi Arda Akman, ilgili konser organizasyonundan zarar ettiklerini savunarak,

“Aynı sanatçının başka bir tarihte daha ucuza konser vermesi birebir kıyaslanamaz. Mekân, teknik şartlar ve organizasyon kapsamı farklıdır” dedi.

Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay ise bilirkişi raporunun hatalı hazırlandığını öne sürdü.

İddianamede ağır cezalar istendi

İddianamede, aralarında eski daire başkanları ve şirket sahiplerinin de bulunduğu bazı sanıklar hakkında “zincirleme şekilde nitelikli zimmet” suçundan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için ise 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.