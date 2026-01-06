İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü oyuncularla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerin tahlil sonuçları belli oldu.

ATK tarafından yapılan incelemelerde, Melisa Döngel, Ezgi Eyüpoğlu ve Mümine Senna Yıldız’dan alınan örneklerde kokain maddesine rastlandığı ve testlerin pozitif çıktığı bildirildi.

İrem Sak’ın Testi Negatif Çıktı

Aynı soruşturma kapsamında örnek veren oyuncu İrem Sak’ın ise yapılan tahlillerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığı, test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.

Soruşturma Sürüyor

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dosya kapsamındaki deliller ve Adli Tıp raporları doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, şüphelilerle ilgili hukuki sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanacağıifade edildi.