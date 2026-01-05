Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Ocak ayı maaş zamları, bugün açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. 5 Ocak’ta duyurulması beklenen rakamlar, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranlarını belirleyecek.

TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisi, 6 aylık enflasyon farkını ortaya koyacak. Böylece 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak maaş artışları kesinleşmiş olacak.

Zam Oranlarında Beklenti Ne Yönde?

Ekonomi çevrelerinde konuşulan beklentilere göre;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının %12–13 bandında oluşması,

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte artışın %18’e yaklaşması öngörülüyor.

En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı?

Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte en düşük emekli maaşında artış yapılıp yapılmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Hükümetin, oluşacak tabloya göre ek bir düzenleme yapabileceği kulislerde konuşuluyor.

Milyonlarca Kişi Açıklamayı Bekliyor

Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyona yakın memur, bugün açıklanacak veriler sonrası maaşlarında yaşanacak artışı öğrenecek. Resmi rakamların duyurulmasının ardından zamlı maaşların Ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Gözler, bugün yapılacak kritik açıklamada.