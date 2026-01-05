ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Venezuela'daki askeri müdahalelerinin doğru ve haklı olduğunu söyleyen Trump, bu ülkeden ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu geldiğini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 'bir narko-terör devleti' yönettiğini savundu. Trump, yapılacak çok iş olduğunu belirterek, büyük Amerikan petrol firmalarının, bu ülkeye giderek burada milyarlarca dolarlık iş yapmaya başlayacaklarını bildirdi.

'VENEZUELA'DA HER ŞEYİ BİZ YÖNETECEĞİZ'

Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile yakın temas halinde olduklarını vurgulayan Trump, kendisinin, henüz Rodriguez ile görüşmediğini, fakat kabinesindeki isimlerin görüştüğünü aktardı. Trump, 'O, bizimle iş birliği yapıyor' ifadesini kullandı.

Rodriguez'in, ABD'nin taleplerine uymaması halinde Nicolas Maduro'dan daha ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini yineleyen Trump, şu anki Venezuela yönetiminin doğru işler yapmasını beklediğini dile getirdi. Trump, 'Venezuela'da kontrol bizde. Venezuela şu anda ölü bir ülke. Onu yeniden canlandırmalıyız. Altyapıyı yeniden inşa etmek için petrol şirketlerinin büyük yatırımlar yapması gerekecek ve şirketler de buna hazır' diye konuştu.

Seçimler öncesinde yapılması gereken çok iş olduğunun altını çizen Trump, 'Şu anda düzeltmemiz gereken çok şey var, ülke şu an kötü durumda, önce bunları düzeltip hazırlamalıyız. Ülkedeki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi düzelteceğiz. Daha sonra seçimler doğru zamanda yapılacaktır' açıklamasında bulundu.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

Trump, İran'daki durumu yakından takip ettiklerine dikkat çekerek, 'Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD tarafından çok sert bir şekilde cezalandırılacaklarını düşünüyorum' dedi.

TRUMP: MEKSİKA'DA KARTELLER GÜÇLÜ

Meksika ve Kolombiya ile ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, Meksika'da kartellerin çok güçlü olduğunu aktardı. Kolombiya için ise 'hasta bir ülke' diyen Trump, 'Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor' ifadesini kullandı.