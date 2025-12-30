Süper Lig’de ilk yarıyı namağlup ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, savunma hattındaki Hollandalı yıldız Jayden Oosterwolde’ye gelen transfer tekliflerinin ardından, savunma alternatiflerini de masaya yatırdı.

Buna göre sarı‑lacivertliler, Oosterwolde’nin olası ayrılığına karşı Trabzonspor’un kadrosunda forma giyen Batagov’u listeye aldı ve bu futbolcu için bordo‑mavili kulüple temasa geçmeyi planlıyor.

Fenerbahçe teknik ekibi sadece yeni transfer hedeflerini değil, aynı zamanda mevcut takım oyuncularının geleceğini de yakından takip ediyor. Yönetimin bu kapsamda birkaç bölgeye daha takviye yapmayı düşündüğü belirtiliyor.

Kulüp kaynaklarına göre, Fatih Tekke’nin Trabzonspor’da vazgeçmek istemediği isimler arasında Batagov da yer alıyor; transfer teklifinin nasıl karşılık bulacağı ise ilerleyen günlerde netleşebilir.

Fenerbahçe’de Oosterwolde’ye Avrupa’dan teklifler gelmiş, bu durum yönetimi alternatif arayışına itmiş.

Trabzonspor’un önemli oyuncularından biri transfer gündemine girdiği için iki kulüp arasında görüşmeler gündeme gelebilir.

Batagov Kimdir?

Güncel Bonservis Bedeli : 9 Milyon Euro

Tam Adı: Roman Batagov

Doğum Tarihi ve Yeri: 12 Mart 1999, Rusya

Mevki: Stoper

Kulüp Kariyeri:

Genç yaşta çeşitli Rus altyapılarında oynadı

2022’den itibaren Trabzonspor forması giyiyor

Oyun Tarzı:

Top kapma ve oyunu kurma becerisi yüksek

Savunma ve orta saha arasında bağlantı kurabilen oyuncu

Hızlı pas ve saha görüşü ile takımına avantaj sağlıyor