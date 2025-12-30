A.B.İ dizisinin yayın tarihiyle ilgili kulislerde yeni bir tarih daha gündeme geldi. Dizinin ilk etapta pazartesi günü ekrana gelmesi planlanırken, daha sonra salı ve perşembe günleri üzerinde durulduğu öğrenildi.

Son kulis bilgilerine göre, A.B.İ dizisinin yayın gününün yeniden salı olmasının güçlü ihtimal olduğu konuşuluyor. Yapım ekibinin, yeni yayın takvimi için salı gününde karar kılmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, dizinin yeni yılın ikinci haftasında, yani 13 Ocak’ta izleyiciyle buluşabileceği tarih olarak öne çıkıyor.