Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda Ankara il genelinde buzlanma ve don olaylarına karşı meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarının 30 Aralık 2025 Salı günü saat 21.00’de başlayacağı ve 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 09.00’a kadar etkili olacağı bildirildi.

Valilik açıklamasında, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının beklendiği, yağışlı havanın Perşembe gününden itibaren bölgeyi terk etmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği belirtildi. Bu süreçte yer yer sis ve pus hadiselerinin de görülebileceği ifade edildi.

Ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma uyarısı

Soğuk hava koşullarının önümüzdeki haftanın başına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, başta ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları ile görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliği, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarını yakından takip etmeleri gerektiğini vurgulayarak, oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Açıklama, “Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadeleriyle sona erdi.