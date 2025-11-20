Olay, 8 Kasım'da saat 22.00 sıralarında, Selçuk'un Çamlık-Acarlar Mahallesi kara yolunda meydana geldi. S.Y. (18) kullandığı 35 NFM 39 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini, yol yapım çalışması nedeniyle mıcırlı olan yolda kaybetti. Savrulan otomobil, karşı şeride geçip takla attı. Otomobilin sürücüsü S.Y. ve yanındaki arkadaşlarından E.B. (18) ile kaza anında kırılan arka camdan yola fırladığı belirtilen Ceylin Işık yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ceylin Işık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumları iyi olan diğer 2 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazada yaşamını yitiren Ceylin Işık'ın, Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Gövde Motor Bakımı Bölümü'nü birincilikle bitirdiği, hayalinin uçak mühendisliği olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.Y., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)