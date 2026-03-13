SALON: SAP Garden
HAKEMLER: Emilio Perez, Saulius Racys, Michele Rossi
BAYERN MUNIH: Obst 13, Hollatz 5, Lucic 6, Da Silva 2, Gabriel 6, Mike 7, McCormack 9, Jessup 7, Dimitrijevikj 2, Rathan-Mayes 15, Voigtmann 8
ANADOLU EFES: Loyd 20, Ercan Osmani 10, Weiler-Babb 7, Dessert 8, PJ Dozier 12, Lee 2, Cordinier, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 11, Jones, Smits 5, Swider 3
1'İNCİ PERİYOT: 17-14
DEVRE: 39-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-53
Anadolu Efes, EuroLeague'in 31'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Alman ekibi Bayern Münih'i 81-80 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes 10'uncu galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 18'inci mağlubiyetini aldı.
Kaynak: DHA