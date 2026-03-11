Galatasaray S.K.’ın, UEFA Champions League Son 16 Turu ilk maçında sahasında Liverpool F.C.’u 1-0 mağlup etmesi İngiliz basınında geniş yer buldu. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Liverpool’u ikinci kez yenmesi, İngiltere’de teknik direktör Arne Slot ve takımın performansına yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

The Guardian: “Slot İçin Tanıdık Bir Hikâye”

The Guardian, karşılaşmayı “Lemina’nın Galatasaray’a Liverpool karşısında üstünlük sağlamasının ardından Slot için tanıdık bir hikâye” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde Liverpool’un maçın büyük bölümünde oyunun gerisinde kaldığı belirtilerek, “Liverpool için iyi haber durumun hâlâ kurtarılabilir olması. Kötü haber ise maçın büyük bölümünde belirgin şekilde ikinci planda kalmalarıydı” değerlendirmesine yer verildi.

Gazete ayrıca İstanbul’daki atmosferin Liverpool üzerinde baskı yarattığını vurgulayarak, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu gürültünün oyuncular üzerinde ciddi etki yarattığını yazdı.

Mirror: “İsrafçı Liverpool”

Daily Mirror ise karşılaşmayı “İsrafçı Liverpool, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi’nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya” ifadeleriyle değerlendirdi. Haberde Liverpool’un İstanbul’da bu sezon ikinci kez yenildiği hatırlatılarak, çeyrek finale çıkmak için rövanşta geri dönüş yapmak zorunda olduğu belirtildi.

The Sun: “Berbat Performans”

The Sun da Liverpool’un performansını sert sözlerle eleştirdi. Gazete, “Kızıllar İstanbul’dan sadece bir gol farkla kurtuldukları için şanslıydı. Berbat performans Arne Slot üzerindeki baskıyı artırdı” yorumunu yaptı.

Haberde ayrıca Slot’un Liverpool’un başındaki 100’üncü maçının Şampiyonlar Ligi’nde “cehennem” olarak tanımlanan bir atmosferde mağlubiyetle sonuçlandığı ifade edildi.

BBC: Rövanş Öncesi Avantaj Galatasaray’da

BBC ise haberinde Arne Slot’un Liverpool’un başındaki 100’üncü maçının mağlubiyetle sonuçlandığını belirterek, Galatasaray’ın rövanş öncesinde avantaj elde ettiğini vurguladı.

Karşılaşmanın rövanşı İngiltere’de oynanacak ve Liverpool çeyrek finale yükselmek için sahasında galibiyet arayacak