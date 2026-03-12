AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve tarım ile orman alanında kapsamlı değişiklikler öngören Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Teklifte tarım arazilerinin korunmasından enerji üretim tesislerine, alkollü içki satış kurallarından hayvan sevkiyatına kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yer alıyor.

Çeltik tarlalarının yerleşim yerlerine mesafesi değişiyor

Kanun teklifine göre, mevcut düzenlemenin 1936 yılına dayalı olması nedeniyle Çeltik Ekimi Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeyle çeltik ekim alanlarının yerleşim yerlerine olan mesafesi yeniden belirlenecek.

Buna göre çeltik tarlaları:

İl ve ilçe merkezlerinde imar sınırından itibaren 500 metre ,

Köy ve mahallelerde ise 50 metre uzaklıkta bulunabilecek.

Mesafe ölçümü köy ve mahallelerde en kenar evin dış sınırı ile çeltik ekilen alanın en yakın noktası arasındaki mesafeye göre yapılacak.

Alkollü içkilerin tanıtımına yeni kısıtlamalar

Teklifle İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nda da değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre alkollü içki üreten, ithal eden veya pazarlayan firmalar; etkinliklere veya medya yayınlarına marka, logo, amblem ya da çağrışım yapan işaretlerle destek veremeyecek.

Ayrıca iş yerlerinin içinde veya dışında, vitrinlerde ve satış alanlarında alkollü içki markalarını çağrıştıran isim, şekil ve semboller bulundurulamayacak.

Alkollü içki satış yasağına ilişkin yetki yerelde olacak

Türkiye genelinde 22.00–06.00 saatleri arasında uygulanan perakende alkollü içki satış yasağı ile ilgili tespit ve yaptırımlar konusunda yetki değişikliğine gidiliyor.

Yeni düzenleme ile ihlallere yönelik idari yaptırım uygulama yetkisi mahalli mülki idare amirliklerine devredilecek. İşletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 1 yıl süre tanınacak.

Atatürk Orman Çiftliği için vergi muafiyeti

Teklifte Atatürk Orman Çiftliği arazileriyle ilgili de düzenleme yer alıyor. Buna göre çiftliğe ait tüm gayrimenkullerin bina ve arazi vergilerinden muaf tutulmasında birlik sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca geçmişte tahakkuk ettirilmiş bina ve arazi vergileri ile bunlara bağlı cezalar ve gecikme faizlerinin tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.

Hidroelektrik santralleri için yeni yaptırımlar

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin kanunda yapılacak değişiklikle, hidroelektrik enerji üretim tesislerinde can ve mal güvenliği riski oluşturan durumların tespit edilmesi halinde şirketlere süre verilecek.

Belirlenen süre içinde gerekli önlemler alınmazsa:

Su kullanım hakkı anlaşması feshedilebilecek.

Megavat başına 50 bin ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanabilecek.

Karbon yutak ormanları kurulacak

Orman Kanunu’nda yapılacak değişiklikle karbon yutak ormanları kurulması planlanıyor. Orman Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sera gazı tutma kapasitesini artırmak amacıyla yeni ormanlar kurabilecek veya kurulmasını sağlayabilecek.

2/B arazileri için yeni uygulama

Teklif kapsamında sorun yaşanan bazı bölgelerde 2/B arazileri için yeniden uygulama yapılabilmesinin önü açılıyor. Yapılacak incelemeler sonucunda şartları taşıyan alanlarda 2/B işlemleri yeniden gerçekleştirilebilecek.

Şeker pancarı üretiminde sözleşme zorunluluğu

Şeker Kanunu’nda yapılacak değişiklikle şeker pancarı üretiminde sözleşme zorunlu hale getiriliyor. Üreticiler ile şirketler arasında sözleşme yapılmadan pancar ekimi yapılamayacak.

Şeker pancarı fiyatları ise her yıl üreticiler ile şeker fabrikaları arasında yapılacak mutabakatla belirlenecek.

İzin alınmadan yapılan yapılara abonelik verilmeyecek

Teklifte dikkat çeken düzenlemelerden biri de yapılaşma alanında. Buna göre izin alınmadan yapılan yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek.

Bu kurala aykırı şekilde abonelik sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone için 100 bin lira idari para cezasıuygulanacak.

Hayvan sevkiyatına sıkı denetim

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkine yönelik denetimler de artırılıyor. Gerekli belgeleri bulundurmadan hayvan sevkiyatı yapanlara:

Sığır başına 7 bin 863 lira ,

Koyun ve keçi başına 1.204 lira ,

Araç başına 26 bin 360 lira para cezası verilecek.

Ayrıca kontrol noktalarına girmeyen nakil araçlarının sahiplerine ve hayvan sahiplerine yüksek tutarlı idari para cezaları uygulanabilecek.