Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda etil alkol ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir depoda yüklü miktarda etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında depoda arama yapıldı.
Depoda binlerce litre etil alkol bulundu
Yapılan aramalarda, kaçak alkollü içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen toplam 17 bin 815 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında “alkollü içki kaçakçılığı” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Ele geçirilen etil alkole el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.