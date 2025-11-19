Oyuncular Sendikası, Akın Akınözü ve Özcan Deniz’in ses ve görüntülerinin kullanıldığı Vitpepper Studios yapımı yapay zeka dizisi Tesseract için tepki gösterdi. Sendika, diziyi oyunculuk mesleğinin geleceği için bir tehdit olarak nitelendirerek, “Mesleğimizi insan olmaksızın yapılır hale getiren, sanatı algoritmalara teslim eden hiçbir yaklaşım Oyuncular Sendikası tarafından tasvip edilmemektedir” açıklamasını yaptı.

Tesseract Dizisi ve Dijital Kopyalar

Vitpepper Studios tarafından tamamen yapay zekâyla üretileceği duyurulan Tesseract dizisinde, sektörde çalışan oyuncuların dijital kopyaları yer alıyor. Oyuncular Sendikası açıklamasında, bu durumun meslek açısından kaygı verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Yapay Zeka ve Oyunculuk Mesleği

Sendika, yapay zekânın yaratıcı alanlarda destekleyici bir araç olabileceğini ancak oyuncunun bedenini, sesini ve emeğini ikame edecek şekilde kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Oyuncuların kendi dijital kopyalarının kullanımına onay vermesi kısa vadede kişisel bir tercih gibi görünse de uzun vadede mesleğimizi ve gelecek kuşakları doğrudan tehdit etmektedir” denildi.

Etik Uyarı ve Mesleki Dayanışma Çağrısı

Oyuncular Sendikası ayrıca, yapay zeka temelli projelerde yapımcılar ve platformlar kadar oyuncuların da etik sorumluluğu olduğunu ifade etti. “Mesleğimizi insan olmaksızın yapılır hale getiren, sanatı algoritmalara teslim eden hiçbir yaklaşım tasvip edilmemektedir. Tüm meslektaşlarımızı yapay zeka temelli projelerde yer almadan önce haklarını, mesleki dayanışmayı ve etik sorumluluğu gözetmeye çağırıyoruz. Sanat insan emeğiyle var olur. Yapay zeka insanın yerine değil, yanında olmalıdır” ifadelerine yer verildi.