İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen olayda, doğuştan engelli kızı Feride Sayılır’ı (30) pompalı tüfekle vuran Hüseyin Sayılır (63), aynı silahla intihar etti. Olay, Menderes Mahallesi 1007 Sokak’ta saat 16.30 sıralarında gerçekleşti.

İddiaya göre, işçi emeklisi Hüseyin Sayılır henüz belirlenemeyen bir nedenle doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli kızı Feride Sayılır’ı başından vurdu. Ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Psikolojik sorunları bulunan ve yaklaşık 3 yıl önce eşinden boşanan Hüseyin Sayılır’a kısa süre önce kolon kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi. Ölenlerin yakınları, Hüseyin Sayılır’ın kendisine bir şey olması durumunda engelli kızına kimin bakacağı konusunda endişe taşıdığını belirtti.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.