Nallıhan Kaymakamlığı ve Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Sarıyer Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Geleceğe Nefes , Dünyaya Nefes slagonu ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Nallıhan Kaymakamlığımız ve Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından Sarıyar Mahallemizde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine katıldık. Doğamızı korumak, çevre bilincini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Nallıhan bırakmak adına gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Nedir?

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Türkiye’de her yıl 11 Kasım tarihinde kutlanan, doğayı koruma ve çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir farkındalık günüdür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında yayımladığı genelge ile resmiyet kazanan bu özel gün, aynı zamanda “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” kampanyasının da simgesidir.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün Amacı

Bu günün temel amacı:

Orman varlığını artırmak,

Erozyon ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek,

Toplumda çevre bilinci oluşturmak,

Toplumda çevre bilinci oluşturmak,

Doğayı koruma alışkanlığını kazandırmak olarak özetlenebilir.

Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonuyla Türkiye genelinde milyonlarca fidan toprakla buluşturulur. Kamu kurumları, belediyeler, okullar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bu etkinliklere aktif olarak katılır.