Rusya Premier Ligi’nin köklü kulüplerinden CSKA Moskova, genç kanat oyuncusu için Fenerbahçe ile temas kurdu. Yönetimin, gelen teklife tamamen kapalı olmadığı ve şartların oluşması halinde transfere onay verebileceği konuşuluyor.

25 yaşındaki Oğuz Aydın, futbol kariyerine Hollanda’da başladıktan sonra Türkiye’ye gelerek profesyonel anlamda yükselişe geçti. Özellikle Alanyaspor formasıyla gösterdiği performans, onu Süper Lig’in en dikkat çeken yerli kanat oyuncularından biri haline getirdi. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücuma sağladığı dinamizmle ön plana çıkan Oğuz Aydın, 2024 yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon lig ve kupa maçlarında süre alan Oğuz Aydın, zaman zaman ilk 11’de, zaman zaman da rotasyon oyuncusu olarak görev yaptı. Teknik heyet, oyuncunun fizik gücü ve hücum çeşitliliğini önemli bir avantaj olarak görse de, yabancı kontenjanı ve kadro rekabeti nedeniyle Oğuz’un forma süresi beklentilerin altında kaldı.

Transfer piyasalarında yer alan güncel verilere göre Oğuz Aydın’ın piyasa değeri yaklaşık 8–10 milyon Euro bandında gösteriliyor. Bu rakam, oyuncunun yaşı, potansiyeli ve Süper Lig performansı göz önüne alındığında oldukça dikkat çekici. CSKA Moskova’nın sunduğu teklifin ise satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerine kurulu olduğu ve toplam bedelin Fenerbahçe’yi tatmin edebilecek seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe cephesinde yönetim, hem sportif hedefleri hem de ekonomik dengeyi gözeterek karar vermeye hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu ve oyuncunun kariyer planlaması da sürecin seyrini belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor. Oğuz Aydın’ın Avrupa’da düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olma fikrine sıcak baktığı, ancak son kararın kulüpler arasındaki görüşmeler sonrası netleşeceği ifade ediliyor.

Önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinin hız kazanması beklenirken, Oğuz Aydın’ın geleceği Fenerbahçe gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam edecek.

2025-2026 Sezonu: Fenerbahçe Performansı

Süper Lig (2025-2026)

Fenerbahçe formasıyla ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 14 maçta görev yaptı.

Bu maçlarda gol atamazken sadece 2 asist üretti.

UEFA Avrupa Ligi (2025-2026)

Avrupa kupasında 6 maçta forma giydi.

Bu maçlarda gol ve asist katkısı kaydedemedi.