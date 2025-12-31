Ankara’da yeni yıla saatler kala, günler öncesinden planlanan emniyet tedbirleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi’nde yakından takip ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, kent genelindeki hareketliliği yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla izliyor.

Yılbaşı gecesi yoğunluk yaşanması beklenen Kızılay Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Aşkabat Caddesi ve benzeri birçok noktada güvenlik önlemleri artırıldı. Vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için olası risklere karşı ekipler hazır bekletiliyor.

19 Bin 142 Polis Sahada Görev Başında

KGYS Merkezi’nde denetimleri yerinde inceleyen Ankara Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde geniş çaplı bir güvenlik planı uygulandığını belirtti. Zaim, “Başkent genelinde 19 bin 142 personelimiz, 641 noktada görev yapıyor. 2 bin 684 ekiple halkımızın yoğun olduğu alanlarda denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

AVM’ler, Ulaşım Noktaları ve Eğlence Mekânları Yakın Takipte

Zaim, alışveriş merkezleri, tren garı, AŞTİ, havalimanı, metro istasyonları ve eğlence mekânlarında sıkı kontroller yapıldığını belirterek, yılbaşı gecesi de aynı hassasiyetle görev başında olunacağını vurguladı. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’in talimatıyla tüm birimlerin sahada olacağını ifade etti.

Trafikte Alkol Denetimleri Artırıldı

Yılbaşı gecesi alkol kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için trafik ekiplerinin üst düzey önlemler aldığını dile getiren Zaim, “Trafik birimlerimiz, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak adına gerekli yaptırımları uygulayacak” diye konuştu.

Olası Olaylara Anında Müdahale Edilecek

KGYS Merkezi’nin Ankara genelini anlık olarak izlediğini belirten Zaim, olası bir olay durumunda ekiplerin hızla yönlendirilerek müdahale edileceğini söyledi. Zaim, “Herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde ekiplerimiz anında sevk edilecek, failler kısa sürede tespit edilerek adli işlem başlatılacak” ifadelerini kullandı.