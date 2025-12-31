Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yıla ilişkin değerlendirmesinde, 2025 Aile Yılı’nın yalnızca bir takvim yılı olmadığını, Türkiye’nin geleceğine yönelik kapsamlı bir vizyonu temsil ettiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Göktaş, aileyi merkeze alan sosyal politikalarla toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, yürütülen çalışmaların ülke genelinde geniş bir etki alanı oluşturduğunu kaydetti.

“2025 Aile Yılı, Güçlü Bir Vizyonun İlanıdır”

Bakan Göktaş, kadınlardan çocuklara, engellilerden yaşlılara, şehit yakınları ve gazilere kadar toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Kapsayıcı sosyal devlet anlayışıyla hizmet ağlarının genişletildiğini belirten Göktaş, her şehirde ve her mahallede vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

“Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda Hedefimiz Güçlü Türkiye”

Bir yılı daha geride bırakırken yeni yıl için temennilerini paylaşan Bakan Göktaş, “Yeni yılın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında, aileyle büyüyen güçlü Türkiye hedefi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.