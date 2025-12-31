Çankaya Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantaları öğrenciler, emekliler ve dar gelirli yurttaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Belediye öğrencilerin yoğun olduğu Cebeci’de ilk Kent lokantasını açmış, ikincisini de Dikmen Sokullu Caddesinde hizmete açmıştı. Kent Lokantası’nda 4 çeşit yemek 75 liradan sunuluyor.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner talep yoğun olması nedeniyle üçüncü Kent Lokantası’nın Seyran Bağlarında açılacağını, yer arayışları içinde olduklarını bulduktan sonra hemen halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN SOMUT ÖRNEĞİ”

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Kent Lokantaları sayesinde öğrencilerin ve dar gelirli yurttaşların sağlıklı, doyurucu ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağladıklarını belirterek “Bu hizmet sosyal belediyecilik anlayışının somut bir örneğidir. Kent lokantalarının sayısını artırmayı hedefliyoruz. İhtiyaç duyulan mahallelerde benzer sosyal projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kentimizde kimsenin aç kalmadığı, herkesin insanca yaşadığı bir düzeni hep birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı.

4 ÇEŞİT YEMEK 75 TL

Çankaya Belediyesi tarafında Cebeci ve Sokullu’da hizmet veren kent lokantaları, her gün çok sayıda Başkentli tarafından tercih ediliyor. Lokantada dört çeşit sağlıklı ve lezzetli öğün, 75 TL ücretle sunuluyor. Öğrenciler, emekliler ve dar gelirli yurttaşlar tarafından ilgi gören kent lokantaları, Çankaya Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarının önemli bir ayağını oluşturuyor.