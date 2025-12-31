Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını eleştirerek, “İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım 3’üncü yılına giriyor. İki yıldır olduğu gibi bu yıl da Galata Köprüsü’nde bu zülme karşı duruşumuzu göstereceğiz. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Batı Şeria’da sivil yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığını vurgulayan Erdoğan, “Ateşkesten bahsedilse de sahada uygulanmadığını biliyoruz. İsrail, istediği zaman ve istediği kadar insan öldürebiliyor, operasyonlar yapabiliyor ve insani yardımlar hala yeterince Gazze’ye ulaşmıyor” dedi.

Doğu Anadolu’da kar sonrası dondurucu hava etkisini artırdı
Muhabir: Haber Merkezi