Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını eleştirerek, “İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım 3’üncü yılına giriyor. İki yıldır olduğu gibi bu yıl da Galata Köprüsü’nde bu zülme karşı duruşumuzu göstereceğiz. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Batı Şeria’da sivil yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığını vurgulayan Erdoğan, “Ateşkesten bahsedilse de sahada uygulanmadığını biliyoruz. İsrail, istediği zaman ve istediği kadar insan öldürebiliyor, operasyonlar yapabiliyor ve insani yardımlar hala yeterince Gazze’ye ulaşmıyor” dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan:



"Sinmiyoruz. Susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz."



-Galata Köprüsü

-1 Ocak 2026

-08.30#GazzeÇağrısı pic.twitter.com/LyVtbJRY2w — Bilal Erdoğan FP (@bilalerdogan_TR) December 30, 2025