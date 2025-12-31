Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zekâ yarışında yılın en dikkat çeken hamlelerinden birini yaptı. Meta, Singapur merkezli yapay zekâ girişimi Manus’u yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Manus, bahar aylarında yayımladığı demo videosuyla gündem olmuş, iş başvurusu elemeden tatil planlamaya kadar birçok işi tek başına yapabilen bir sistem olarak tanıtılmıştı. Şirket, ürününün OpenAI’ın Deep Research aracından daha iyi olduğunu öne sürmüştü.

Meta’nın açıklamasına göre Manus, sadece 8 ayda yıllık 100 milyon dolar gelir seviyesine ulaştı. Gelirin büyük bölümü aboneliklerden geliyor.

Manus bağımsız kalacak ancak geliştirdiği yapay zekâ ajanları Facebook, Instagram ve WhatsApp’a entegre edilecek.

Kısacası Zuckerberg, yıl bitmeden “ben bu yarıştayım” dedi. Meta için yapay zekâda yeni bir dönem başlıyor.