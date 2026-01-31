Projeye göre SpaceX, yapay zekâ ve ileri düzey veri işleme için tasarlanmış 1 milyona kadar uyduyu yörüngeye yerleştirmek için resmi onay sürecine hazırlanıyor. Söz konusu uydular, klasik iletişim amaçlarının ötesine geçerek yörüngede çalışan veri merkezleri olarak görev yapacak.

Yörüngede Yapay Zekâ Gücü

Paylaşılan bilgilere göre uydular, 500 ila 2 bin kilometre yükseklikte, farklı yörünge katmanlarında faaliyet gösterecek. Yüksek hızlı lazer bağlantıları sayesinde uydular hem birbirleriyle hem de Starlink ağıyla iletişim kuracak. Böylece petabit seviyesinde veri transferi mümkün olacak.

Güneş Enerjisiyle Çalışacak

Projenin dikkat çeken bir diğer yönü ise enerji modeli. Uyduların, uzaydaki kesintisiz güneş enerjisinden faydalanacağı belirtiliyor. Bu sayede, Dünya’daki veri merkezlerine kıyasla daha düşük maliyetli ve çevre dostu bir sistem hedefleniyor.

Talep Patlamasına Çözüm

SpaceX, yapay zekâ, makine öğrenimi ve edge computing alanlarında yaşanan hızlı büyümenin, Dünya üzerindeki mevcut altyapı tarafından karşılanmakta zorlandığını savunuyor. Şirket, bu projeyi küresel yapay zekâ talebine uzaydan çözüm olarak konumlandırıyor.

Uzmanlara göre proje hayata geçerse, yapay zekâ altyapısında yeni bir çağ başlayabilir ve uzay, yalnızca keşif değil aynı zamanda hesaplama gücünün merkezi haline gelebilir.

The satellites will actually be so far apart that it will be hard to see from one to another. Space is so vast as to be beyond comprehension. https://t.co/oDuBtJQCHj — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026