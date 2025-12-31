Şehit Doğan Sakarya Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Pınarcık, 6’ncı sınıf öğrencisi olan kızıyla her gün birlikte antrenman yapıyor. Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan deneyimli sporcu, kızının tekvando kariyerine de rehberlik ediyor.

Senem Nehir Pınarcık: “Babamdan öğrendiğim teknikleri çok önemsiyorum. Okulda babamın olması çok güzel. Nur Tatar ve Nafia Akkuş’u örnek alıyorum. Olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum. Beraber çalışarak şampiyon olmayı hedefliyoruz.”

Soner Pınarcık: “Tekvandoya 1997 yılında başladım, 2003’te milli takıma seçildim. 10 kez Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa ve Dünya Kupası birinciliklerim var. Kızım isteyerek spora başladı, biz zorlamadık. Baba-kız eğitim sürecimizi aktif şekilde sürdürüyoruz. Avrupa 3’üncülüğü büyük bir başarı ve gurur kaynağı. Hedefimiz dünya şampiyonluğu ve ilerleyen yıllarda olimpiyat madalyası.”

Baba-kız ikilisi, Minikler Avrupa Şampiyonası’nda elde edilen başarının ardından gelecek yarışmalar için hazırlıklarını sürdürüyor.