Uzatmaya giden maçta 76ers’ta milli oyuncu Adem Bona, 4 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile galibiyete katkı sağladı. Maçın son 2 saniyesinde VJ Edgecombe’un üçlüğü skoru belirledi ve karşılaşma 139-136 sona erdi. 76ers’ta Joel Embiid ve Tyrese Maxey 34’er sayılık performanslarıyla galibiyetin mimarları oldu. Grizzlies’ta ise Ja Morant’ın 40 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Aynı gecede Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 128-106 yenerek 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Pistons’ta Cade Cunningham 27 sayı, 11 asist ve 5 ribaunt ile öne çıkarken, Lakers cephesinde Luka Doncic 30 sayı, 11 asist ve 5 ribaunt, LeBron James ise 41 yaşında olmasına rağmen 17 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist ile maçı tamamladı.

Bu sonuçlarla 76ers, Doğu Konferansı’ndaki yükselişini sürdürürken, Pistons galibiyetle moral depoladı.