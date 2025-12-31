Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına beş farklı noktadan müdahale edildi. Yangın nedeniyle polis ekipleri çevredeki yolları araç trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri ve UMKE ekipleri de olası olumsuzluklara karşı hazır bulundu.

İtfaiyenin 7 saat süren yoğun çalışmaları sırasında çevre ilçelerdeki belediyeler de su tankerleriyle destek sağladı. Havadan dron ile görüntülenen yangında fabrikanın bahçesindeki tüm malzemeler alevlere teslim oldu.

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikanın büyük bölümünde ciddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.