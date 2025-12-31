“8 ve üzeri olanlar muaf tutulmalı”

Musk, sosyal medyada paylaşılan bir gönderinin altına yaptığı kısa ama çarpıcı yorumda, “Güzelliği 10 üzerinden 8 ve üzeri olan kadınlar sınır dışı edilmekten muaf olmalı” ifadelerini kullandı. Cümle, kimi kullanıcılar tarafından “alaycı bir espri” olarak görülse de, kısa sürede sert eleştirilerin hedefi haline geldi.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Yorumun yayılmasının ardından sosyal medya ikiye bölündü.

Bir kesim Musk’ın her zamanki provokatif üslubunu sürdürdüğünü savunurken, büyük bir kesim ise göç, hukuk ve insan hakları gibi ciddi bir konunun fiziksel görünüş üzerinden ele alınmasını “rahatsız edici” ve “sorumsuz” olarak niteledi.

Kadın hakları savunucuları ve hukukçular, bu tür söylemlerin hem cinsiyetçi hem de göçmenlere yönelik önyargıları beslediğini dile getirdi.

Genç kadının durumu arka planda kaldı

Tartışmanın odağındaki Audrey Morris’in sınır dışı edilme süreci ise yorumun gölgesinde kaldı. Morris’in uzun süredir Danimarka’da yaşadığı, eğitim hayatını burada sürdürdüğü ve hukuki bir belirsizlik nedeniyle sınır dışı riskiyle karşı karşıya olduğu biliniyor. Ancak kamuoyu, genç kadının dosyasından çok Musk’ın sözlerini konuşur hale geldi.

Bir cümle, büyük tartışma

Musk’ın yorumu silinse de yankısı silinmedi. Olay, sosyal medyada etkili isimlerin tek bir cümleyle nasıl gündemi değiştirebildiğini ve hassas meselelerin nasıl kolayca magazinleşebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.