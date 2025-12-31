Son şampiyonluğunu 2003 yılında 2’nci Lig’de yaşayan Kaf-Kaf, 23 yıldır kupaya hasret. 2016’da 1’inci Lig’den, 2018’de 2’nci Lig’den düşen İzmir temsilcisi, 8 sezondur 3’üncü Lig’den kurtulamadı. Bu sezon ikinci yarıda grupta liderliği hedefleyen Karşıyaka, son 3 sezondur Play-Off’tan eli boş dönüyordu. Futbol Federasyonu’nun statü değişikliğiyle, gruplardan ilk iki sırayı alan takımların Play-Off oynamadan direkt 2’nci Lig’e çıkacağı iddiası yönetim tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni Stat ve Altyapı Tesisleri İçin Somut Adımlar

Karşıyaka, Zübeyde Hanım Stadyumu adını alacak yeni stadı için 2026 bütçesinde ihale kaynağı ayıran İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çalışıyor. 2014’teki ilk projeyi çizen Mimar Bahadır Kul’la revize edilen projede kapasite artırıldı. Stadın ihalesinin 2026’nın ilk aylarında yapılması planlanıyor. Ayrıca kulübe tahsis edilen Mavişehir’deki 99 dönümlük araziye yeni altyapı tesisleri yapılması için proje çalışmaları devam ediyor.

Adem Yeşilyurt U19 Milli Takımı’na Davet Edildi

Kaf-Kaf’ın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takımı’nın Özbekistan ile Antalya’da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi. 18 yaşındaki Adem, son 5 maçta 1 gol ve 2 asistle öne çıktı. Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi kulüplerin dikkatini çeken Adem, Kütahyasporlu Bora Yağız Aydın’la birlikte 3’üncü Lig’den U19 Milli Takımı’na çağrılan iki isimden biri oldu.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, Adem’in transferi durumunda sezon sonuna kadar kiralık olarak kalmasını şart koştuğunu açıkladı.

Genç Sol Bek Cumali Turhan Kadroya Katıldı

Karşıyaka, Bölgesel Amatör Lig ekibi Akkonakspor’dan 18 yaşındaki sol bek Cumali Turhan’ı kadrosuna kattı. İmza törenine Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek ve Sportif Direktör Mehmet Ceyhun katıldı. Kulüp, “Cumali Turhan’a hoş geldin diyoruz, başarılı bir sezon diliyoruz” açıklamasını yaptı.

Karşıyaka’da Kongre Öncesi Bilgilendirme

12 Ocak’taki tüzük kongresi öncesinde kulüp, camiaya bilgilendirme toplantısı düzenleyerek hem transfer hem de tesis projeleri hakkında bilgiler verdi.