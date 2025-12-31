Sivas-Kayseri kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sivas-Kayseri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Koyuncu mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazasına giden bazı kurtarma ekipleri ile gazeteciler de yolda mahsur kaldı.

Karla mücadele ekipleri, yolun trafiğe açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Ulaş-Gürün, Şarkışla-Kayadibi ve Sivas-Kurtlapa kara yolları kar ve tipi nedeniyle tarafiğe kapatıldı.