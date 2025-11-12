MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, şarampole devrildi. Kazada 15 yolcu yaralandı.

Kaza Devrant Mevkiinde Meydana Geldi

Olay, saat 10.00 sıralarında Menteşe’nin Devrant mevkiinde yaşandı. Menteşe’den Köyceğiz yönüne seyir halinde olan 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü, sürücü Engin Şaylan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz müdahalesiyle minibüsten çıkarılan 15 yaralı, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Minibüsün şarampole devrilme sebebi ve kazanın tüm detayları polis ekipleri tarafından inceleniyor.