Başkent Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yeni yılın ilk gününde etkisini artırarak kenti beyaz örtüyle kapladı.

Gece boyunca etkili olan kar yağışıyla birlikte Ankara genelinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Parklar, caddeler, sokaklar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplanırken, kent genelinde kış manzaraları oluştu.

Belediye ekipleri, olası buzlanmaya karşı ana arterler ve yoğun kullanılan bölgelerde tuzlama ve küreme çalışmalarıyaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, kar yağışının ilerleyen saatlerde de aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kar yağışı, başkentin simge noktaları olan Anıtkabir, Ulus Atatürk Heykeli, Hitit Güneş Kursu Heykeli, Ankara Kalesi, Atakule ve Kızılay’da da kartpostallık görüntüler oluşturdu.