Elon Musk’ın kurucusu olduğu Neuralink, 2025 yılı boyunca klinik çalışmalar, uluslararası genişleme ve teknolojik ilerlemelerle dikkat çekerken, Musk’ın yaptığı son paylaşımla 2026’da yüksek hacimli üretim ve neredeyse tamamen otomatik cerrahi sürece geçileceği duyuruldu.

S.E. Robinson Jr.’ın Neuralink’in 2025 faaliyetlerine ilişkin paylaştığı bilgilere göre şirket, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisinde önemli eşikleri geride bıraktı.

FDA’dan Kritik Onay

Neuralink, şiddetli konuşma bozukluklarını hedefleyen konuşma geri kazandırma teknolojisi için FDA Breakthrough Device (Çığır Açan Cihaz) statüsü aldı. Bu statü, teknolojinin klinik değerlendirme ve onay süreçlerinin hızlandırılmasını sağlıyor.

Orta Doğu, Avrupa ve Kanada’da Klinik Atılım

Şirket, ilk Orta Doğu klinik denemesini Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Cleveland Clinic Abu Dhabi ve Abu Dabi Sağlık Departmanı iş birliğiyle UAE-PRIME adı altında başlattı.

Neuralink ayrıca:

Birleşik Krallık’ta , University College London Hospitals ve Newcastle Hospitals ortaklığında klinik çalışmalara başladı.

Kanada’da, Toronto’daki University Health Network’te iki servikal omurilik yaralanması bulunan hastayaimplant uygulayarak ABD dışındaki ilk operasyonlarını gerçekleştirdi.

İngiltere’de ilk katılımcı olan Paul, ameliyattan yalnızca saatler sonra düşünceleriyle bilgisayar kontrol etmeyi başardı.

9 Milyar Dolarlık Değerleme

Neuralink, ARK Invest, Sequoia Capital ve Founders Fund öncülüğünde gerçekleştirilen 650 milyon dolarlık Series E yatırım turunu tamamladı. Bu turla birlikte şirketin değerlemesi yaklaşık 9 milyar dolara ulaştı.

Yeni Nesil Cerrahi Robot

2025’te tanıtılan geliştirilmiş cerrahi robot, teknoloji tarafında önemli yenilikler sundu:

Elektrot ipliği yerleştirme süresi iplik başına 1,5 saniyeye indirildi

50 mm’nin üzerinde daha derin yerleştirme kapasitesi

Küresel anatomik varyasyonların %99’u ile uyumluluk

İğne kartuşlarının üretim maliyetinde %95 düşüş

Neuralink ayrıca, dakikalar içinde tamamlanabilen LASIK benzeri implant prosedürleri hedeflediğini ve esnek elektrot iplikleriyle daha güvenli nöron yerleşimi amaçladığını açıkladı.

Katılımcı Sayısı ve Devam Eden Projeler

Mevcut tahminlere göre Neuralink’in klinik çalışmalarında yaklaşık 20 katılımcı bulunuyor. Kamuoyunda bilinen katılımcılar arasında Noland Arbaugh, Alex Conley, Bradford Smith, Michael Melgarejo, RJ Tanner, Rob Greiner, Jake Schneider, Nick Wray, Audrey Crews, Paul ve Jon L. Noble yer alıyor.

Ayrıca Convoy Projesi kapsamında, katılımcıların beyin-bilgisayar arayüzleriyle robotik kolları kontrol ettiği testlersürdürülüyor.

Elon Musk’tan 2026 Mesajı

Elon Musk, bu gelişmelere ek olarak yaptığı paylaşımda, 2026 yılında Neuralink cihazlarında yüksek hacimli üretime geçileceğini, implant ipliklerinin dura mater çıkarılmadan yerleştirileceğini ve cerrahi sürecin neredeyse tamamen otomatik hale geleceğini vurguladı.

Neuralink will start high-volume production of brain-computer interface devices and move to a streamlined, almost entirely automated surgical procedure in 2026.



Device threads will go through the dura, without the need to remove it. This is a big deal. https://t.co/nfNmtFHKsp — Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2025