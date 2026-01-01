Ankara'da yılbaşını kutlamak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanmaya başladı. Vatandaşlar, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu. 2026'ya 'Hoş geldin yeni yıl' diyerek giren vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi. Vatandaşlar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne dilek fenerleri ile maytaplar attı. Kızılay'da atlı polisler görev yaptı. Yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar, atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çektirdi. (DHA)

Kaynak: DHA