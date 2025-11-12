Adana’da çekimleri süren dizinin ilk iki bölümü reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca, yapım ekibinde köklü bir revizyon kararı alındı.

Kulis bilgilerine göre dizinin yönetmen koltuğunda değişikliğe gidildi. Yağız Alp Akaydın’ın yerine, daha önce yine Adana’da çekilen “Magarsus” dizisiyle dikkat çeken yönetmen Yunus Ozan Korkut getirildi.

Ayrıca senaryo ekibinde de değişim yaşandı. Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı senaryonun bundan sonraki bölümlerini Feraye Şahin yazacak.

Yapım ekibi, bu değişikliklerin ardından “Bereketli Topraklar” dizisinin reytinglerde yeniden yükselişe geçmesini hedefliyor.