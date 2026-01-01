Kayseri’de 1 Ocak sabahı etkili olan kar yağışı ve sis, kent genelinde yaşamı etkiledi. Sabah erken saatlerde başlayan yağışla birlikte şehir merkezi başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgeler kısa sürede beyaza büründü. Yeni yıla kar manzarasıyla uyanan kentte hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü.

Soğuk hava ve sisin etkisiyle görüş mesafesinin yer yer azalırken, sürücüler trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Ekipler Sahada

Olumsuz hava koşullarına karşı belediye ve Karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Ana arterler ve bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcanıyor. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını tavsiye etti.