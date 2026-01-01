Müzisyen Sinan Güleryüz ile oyuncu eşi Özge Özder, birlikte seslendirdikleri “Duymadın Feryadımı” adlı yeni düetleriyle müzikseverlere yeni yıl sürprizi yaptı. Çiftin, milyonlara ulaşan “Senle Ben” başta olmak üzere sevilen düetlerine duygusal bir yenisi daha eklendi.

“Volkan Konak’ı Kaybetmek Bizi Derinden Yaraladı”

Canlı performanslarıyla tanınan Sinan Güleryüz ve Özge Özder, yeni şarkılarını beklenmedik vefatıyla müzik dünyasını yasa boğan Volkan Konak’ın anısına seslendirdi. İkili, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Volkan ağabeyi sahnede kaybetmek bizi derinden yaraladı. Karadeniz ezgileri taşıyan bu şarkıyı duyar duymaz onun anısına seslendirmek istedik. Kalbimize dokundu. Bizim için klibiyle birlikte unutulmaz ve çok kıymetli bir anı oldu. Dinleyicinin de yüreğinde özel bir yeri olacağına inanıyoruz.”

Klibin Yönetmeni Özge Özder

Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan “Duymadın Feryadımı” şarkısının söz ve müziği Burak Demir imzası taşırken, düzenlemesi Taner Çalık tarafından yapıldı. Şarkı, feryadını duyuramayan bir âşığın iç dünyasını güçlü bir anlatımla dinleyiciye aktarıyor. Klibin yönetmen koltuğunda ise Özge Özder yer aldı.

Klipte Luna Güleryüz Sürprizi

1 Ocak itibarıyla müzikseverlerle buluşacak olan şarkının klibi, Karadeniz’in etkileyici doğasında çekildi. Klipte dikkat çeken detaylardan biri de Sinan Güleryüz ve Özge Özder’in kızları Luna Güleryüz ile birlikte kamera karşısına geçmesi oldu.