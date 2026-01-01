Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, yeni yıl öncesinde anlamlı bir ziyaretle moral buldu. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Aknişan ile DİSK Genel-İş Ankara 1 Nolu Şube Başkanı İsmail Yıldırım, gece çöp toplama görevine çıkacak emekçilerle Mühye Temizlik İşleri Şantiyesi’nde bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında çalışanlarla sohbet eden Aknişan ve Yıldırım, özverili çalışmaları için personele teşekkür ederek yeni yıla dair iyi dileklerini iletti. Gece gündüz demeden kentin temizliği için görev yapan emekçilerin toplum sağlığı açısından üstlendiği role dikkat çekildi.

Başkan Güner’in Selamları İletildi

Temizlik işçilerine tek tek yeni yıl tebriğinde bulunan Başkan Yardımcısı Yusuf Aknişan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in selamlarını ve yeni yıl mesajını da personele iletti. Aknişan, temizlik emekçilerinin Çankaya’nın daha yaşanabilir bir kent olmasında önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Adalet ve Dayanışma Mesajı

DİSK Genel-İş Ankara 1 Nolu Şube Başkanı İsmail Yıldırım ise yaptığı konuşmada emek mücadelesine dikkat çekti. Yıldırım, her koşulda görevini sürdüren temizlik işçilerinin takdiri hak ettiğini belirterek, yeni yılın emeğin değerinin daha fazla görüldüğü, adalet ve dayanışmanın güç kazandığı bir dönem olmasını temenni etti.

Ziyaret, çalışanlara başarı ve sağlık dileklerinin iletilmesiyle sona erdi.