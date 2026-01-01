Gana Polis Teşkilatı, sosyal medyada “Ebo Noah” ismiyle tanınan Evans Eshun’un gözaltına alındığını duyurdu. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, gözaltı işleminin Polis Genel Müfettişliği’ne bağlı özel siber inceleme birimi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Eshun’un dün emniyet güçlerince gözaltına alındığı, bu işlemin 31 Aralık gecesi düzenlenen dini programlar öncesinde çevrim içi platformların yakından takip edilmesine yönelik çalışmaların bir parçası olduğu ifade edildi. Yetkililer, siber ortamda korku ve paniğe yol açabilecek ya da kamu düzenini tehdit edebilecek paylaşımların önlenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Polis açıklamasında, Eshun’un yürütülen soruşturmaya katkı sunması amacıyla gözaltında tutulduğu, şu aşamada kendisine yöneltilmiş resmi bir suçlama, belirlenmiş bir mahkeme tarihi ya da açıklanmış kefalet şartı bulunmadığı bilgisine yer verildi.

Siber İzleme Çalışmaları Kapsamında Gözaltı

Gana Polisi, yılbaşı öncesi artan dini ve toplumsal etkinlikler nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığını, özellikle dijital mecralarda kamu huzurunu zedeleyebilecek içeriklere karşı siber izleme faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığını bildirdi. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.