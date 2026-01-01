Online PR platformu B2Press, 20 bini aşkın dijital mecrada yayımlanan yaklaşık 61 milyon haberi analiz ederek hazırladığı Türkiye Dijital Basın Raporu 2025’i kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, 2025 yılında Türkiye’nin dijital basın gündeminde afetler, siyaset ve terör öne çıkarken, orman yangınları yılın en çok konuşulan başlığı oldu.

61 Milyon Haber Analiz Edildi

B2Press’in bu yıl 7’ncisini yayımladığı Dijital Basın Raporu, 1 Ocak – 30 Aralık 2025 tarihleri arasında 20 bini aşkın online mecrada yayımlanan 60.864.567 haberin anahtar kelime bazlı analiziyle hazırlandı. Raporda, küresel ölçekte savaşlar gündemdeyken, Türkiye’de dijital basının odağında afetler ve iç siyaset yer aldı.

2025’in En Çok Konuşulan Başlığı: Orman Yangınları

Rapora göre, 3,3 milyonu aşkın haberle orman yangınları, 2025’te dijital basının en çok yer verdiği konu oldu. Yıl boyunca günde ortalama 23 yangının kayda geçtiği belirtilirken, yangınların özellikle Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde etkili olduğu vurgulandı.

Haberlerde en sık kullanılan ifadeler arasında ise “kadın cinayetleri” ilk sırada yer aldı.

Siyasetin Dijital Gündemi Yoğundu

2025’te dijital basında:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) , 2 milyonu aşkın haberle en çok haber yapılan siyasi parti oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1,5 milyonu aşkın haberle en çok konuşulan siyasetçi olarak ilk sırada yer aldı.

Onu sırasıyla Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli izledi.

2025’te Öne Çıkan Gündem Başlıkları

Raporda yer alan verilere göre dijital basında en çok konuşulan olaylar arasında şunlar yer aldı:

Orman yangınları: 3.294.181 haber

CHP kurultayları: 2.110.427 haber

Terörsüz Türkiye süreci: 820.954 haber

İBB’ye yönelik soruşturmalar: 607.112 haber

23 Nisan İstanbul depremi: 291.218 haber

Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın ABD ziyareti, Bolu Kartalkaya yangını, Teknofest, CHP mitingleri ve Suriye süreci de yılın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

En Çok Haber Yapılan Siyasi Liderler

Rapora göre 2025’te hakkında en çok haber yapılan siyasi liderler sıralamasında:

Recep Tayyip Erdoğan – 1.540.279 haber Ekrem İmamoğlu – 640.556 haber Özgür Özel – 618.817 haber Ali Yerlikaya – 360.548 haber Devlet Bahçeli – 296.049 haber

Listenin devamında Hakan Fidan, Yılmaz Tunç, Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek ve Murat Kurum yer aldı.

En Çok Haber Yapılan Siyasi Partiler

2025’te siyasi partilerle ilgili toplam 5,78 milyon haber yayımlandı. İlk beş sırada:

CHP AK Parti MHP DEM Parti İYİ Parti

yer aldı.

Haberlerde En Çok Kullanılan Kelimeler

Raporda, 2025’te yayımlanan 60 milyonu aşkın haberde öne çıkan kelimeler de analiz edildi. Buna göre:

Kadın cinayetleri : 2,5 milyonu aşkın haber

Adalet : 1,4 milyona yakın haber

Enflasyon, vergi, faiz, uyuşturucu: toplam 4,5 milyondan fazla haber

7 Yıllık Dijital Basın Analizi

2016 yılından bu yana hazırlanan B2Press Dijital Basın Raporu, bu yıl DeepHaber verileri kullanılarak oluşturuldu. İstanbul, Utrecht ve Amsterdam ofisleriyle faaliyet gösteren B2Press, dünya genelinde binden fazla markayla çalışırken, 2025’te Türkiye dahil olmak üzere 2 binden fazla haberi basına servis etti.