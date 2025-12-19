Konya’da ticari araç sektörünün önde gelen firmalarından Renault Trucks yetkili bayisi Buyruk Grup, filo satışlarına bir yenisini daha ekledi. Çimento, hazır beton ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İnosel Anonim Şirketi, araç filosunu Renault Trucks modelleriyle genişletti.

Yapılan anlaşma kapsamında İnosel A.Ş., 3 adet T 480 model çekici ile 4 adet K 440 model aracı Buyruk Grup’tan satın aldı. Araçlar, düzenlenen teslimat töreniyle firma yetkililerine teslim edildi. Törene Buyruk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Buyruk, İnosel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erman Derin ve iş ortaklarından Ömer Korkmaz katıldı.

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Erman Derin, yapılan yatırımın şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda planlandığını belirtti. Daha önce de Renault marka araçlarla çalıştıklarını ifade eden Derin, tercih nedenleri arasında satış sonrası hizmetlerin ve bakım süreçlerinin önemli yer tuttuğunu dile getirdi. Derin, araçların dayanıklılığı, bakım maliyetlerinin öngörülebilirliği ve yedek parça teminindeki hızın operasyonel süreklilik açısından avantaj sağladığını söyledi.

Buyruk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Buyruk ise Konya ekonomisine katkı sağlayan firmalarla iş birliklerini sürdürdüklerini ifade etti. Toplam yedi aracın İnosel A.Ş. bünyesinde hizmet vermeye başlayacağını belirten Buyruk, Renault Trucks’ın sunduğu teknik özelliklerin ve sürüş konforunun, Buyruk Grup’un satış ve satış sonrası hizmet anlayışıyla birleştiğini kaydetti.

Yeni araçların, İnosel A.Ş.’nin saha ve lojistik faaliyetlerinde aktif olarak kullanılacağı bildirildi.