Fenerbahçe’de ara transfer dönemi hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Teknik heyet ile yönetim arasında yapılan değerlendirmelerde, takıma katılması beklenen yıldız adaylar ile kadroda yer bulamayacağı konuşulan futbolcular netleşmeye başladı. Sarı-lacivertliler bu transfer hamleleriyle hem Süper Lig şampiyonluğu hedefini sürdürmek hem de Avrupa’da daha iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

Tedesco'nun İstekleri

Genç teknik adamın Fenerbahçe yönetiminden Stoper,8 numara orta saha,sağ ve sol kanatta oynabilen oyun kurma özelliği olan aynı zamanda hızlı bir kanat oyuncusu ve son olarak sırtı dönük oynayabilen,bitirici özelliği olan,fizik gücü yüksek ve hızlı bir net santrafor istediğini aktardı.

Saran ve ekibinin Tedesco'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladığı ve birçok oyuncunun menajeri ve kulübüyle görüşme sağladığı aktarıldı.

Fenerbahçe’ye Gelmesi Beklenen Futbolcular

1. Alexander Sörloth – Santrfor

Norveçli golcü Alexander Sörloth, Süper Lig tecrübesi ve golcü kimliğiyle Fenerbahçe’nin transfer listesinin zirvesinde yer alıyor. Fizik gücü, ceza sahası içi etkinliği ve ligdeki performansı teknik heyetin beğenisini topladı. Sörloth’un hem lig hem Avrupa hedefleri için ideal bir seçenek olduğu kaydediliyor.

Kulislerde, Sörloth için satın alma opsiyonlu kiralama gibi bir formülün değerlendirildiği konuşuluyor.

2. Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe’nin yerli kontenjanı + hücum beki ihtiyacı düşünülerek Ferdi Kadıoğlu’nu hedeflediği iddia ediliyor. Hem milli takım tecrübesi hem de iki yönlü oyun yapısıyla takıma esneklik kazandıracağı ifade ediliyor.Fenerbahçe'nin eski yıldızının geri dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

3. Robert Lewandowski - Santrfor

Tüm dünyada konuşulan isim Robert Lewandowski için Fenerbahçe'nin sıcak temaslarda bulunduğu aktarılıyor. 36 yaşındaki yıldız golcünün liderlik yeteneği ve büyük maç tecrübesi, sarı-lacivertliler için cazip bir seçenek olarak gösteriliyor.Rıdvan Dilmen'in yakın zamanda yaptığı açıklamadan sonra yıldız oyuncunun transferi sarı lacıvertli taraftarları heyecanlandırdı.

Kulüpler arası pazarlık sürecinin devam ettiği, oyuncunun İstanbul fikrine sıcak baktığı konuşuluyor.

4. Emre Can – Defansif Orta Saha / Stoper

Orta sahayı sertlik ve tecrübe ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de Emre Can ismi gündeme geldi. Premier League ve Bundesliga deneyimiyle Emre Can’ın orta saha direncini yükseltebileceği belirtiliyor.

Genç yıldızın stoper bölgesindede görev alabilme özelliği Tedesco'ya göz kırpıyor.

5. Niklas Süle – Stoper

Savunma hattını fiziksel ve deneyimli bir isimle güçlendirme planı doğrultusunda Niklas Süle için temasların sürdüğü iddia ediliyor. Hem hava toplarında hem de oyun kurarken serinkanlı bir stoper profili çizdiği belirtiliyor.

6. Quinten Timber – Orta Saha

Hollanda futbolunun genç yeteneği Quinten Timber, orta sahaya dinamizm ve pas bağlantısını artıracak bir isim olarak Fenerbahçe’nin radarında gösteriliyor.Geriden oyun kurabilme özelliği olan oyuncuya teknik heyetten olumlu rapor verildi.

7. Joey Veerman – Orta Saha / Oyun Kurucu

Takımın pas organizasyonunu ve tempo kontrolünü güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de Joey Veerman için kulis temaslarının sürdüğü belirtiliyor. Özellikle top kaptıktan sonra hızla hücuma geçişlerde etkili bir oyuncu profili çizdiği konuşuluyor.

Fenerbahçe’den Ayrılması Beklenen Futbolcular

1. Rodrigo Becão – Savunma

Sürekli ilk 11 rotasyonunda yer bulmakta zorlanan Rodrigo Becão’nun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Yönetimin, savunmayı genç ve hızlı alternatiflerle güçlendirmeyi planladığı öne sürülüyor.

2. Sebastian Szymanski

Fenerbahçe’nin orta saha planlamasında yeniden şekillenme olabileceği konuşulurken, Sebastian Szymanski’nin performansının teknik heyet tarafından beklentinin altında değerlendirildiği belirtiliyor. Bu nedenle oyuncuya teklif gelmesi hâlinde ayrılık opsiyonunun masada olduğu kulislerde yer alıyor.

3. İrfan Can Kahveci

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken İrfan Can Kahveci’nin bu sezon süreklilik sorunu yaşadığı, kadro planında beklentiyi karşılayamadığı için ayrılık ihtimali taşıdığı konuşuluyor. Orta sahada farklı özellikte bir isimle yolların ayrılabileceği ifade ediliyor.

4. Youssef En-Nesyri

Yüksek bonservis ve maaş bütçesi sebebiyle sezon başında tartışılan En-Nesyri’nin devre arası rotasyonda yer bulmakta zorlandığı belirtiliyor. Yönetimin, öncelikli transfer hedefleri arasında yer alan santrfor takviyeleriyle uyumlu bir kadro oluşturmak için En-Nesyri’nin ayrılık seçeneğini değerlendirdiği iddia ediliyor.

Kaçırdığı net gol pozisyonları ile taraftarların tepkisini alan oyuncunun teklif gelmesi halinde yolların kesin ayrılacağı konuşuluyor.

5. Cenk Tosun

Tecrübeli golcü Cenk Tosun için de ayrılık ihtimali yüksek olarak konuşuluyor. Teknik heyetin, genç ve dinamik forvet rotasyonunu tercih ettiği, bu nedenle Cenk Tosun’a teklif gelmesi hâlinde günü kurtarmayı planladığı kulislerde yer alıyor.

Teknik Heyetin Transfer Stratejisi

Fenerbahçe teknik ekibi ve yönetimi, devre arası planlamasını şu kriterlerle şekillendiriyor:

✔ Kadroda rekabeti artırmak

✔ Avrupa tecrübesi olan oyuncuları değerlendirmek

✔ Fiziksel ritmi yüksek bir takım profili oluşturmak

✔ Orta saha ve hücum bağlantısını güçlendirmek

Bu nedenle hem katılması beklenen yıldız adaylar hem de ayrılacağı konuşulan oyuncular için çalışmalar titizlikle sürüyor.

Transfer Penceresi Öncesi Son Durum

Fenerbahçe devre arası için hızlı ve etkili bir kadro revizyonuna hazırlanıyor.

Sörloth, Lewandowski gibi golcü adayları sarı-lacivertli taraftarların büyük heyecanla beklediği isimler arasında.

Orta saha ve savunma takviyeleri için de ciddi temaslar devam ediyor.

Öte yandan, Becão, Szymanski, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri ve Cenk Tosun gibi isimlerin ayrılık ihtimali ciddi şekilde konuşuluyor.