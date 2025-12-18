Fenerbahçe’de golcü transferi gündemi 2025/26 ara transfer döneminde sıcak tutuluyor. Sarı‑lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için Atletico Madrid forması giyen Norveçli santrafor Alexander Sörloth’u kadrosuna katmak istiyor. Başkan Sadettin Saran’ın transferi öncelikli hedef olarak belirlediği iddia ediliyor.

Transfer Detayları ve Yöntemi

Başkan Sadettin Saran’ın bu transferde hızlı davranılması talimatı verdiği öne sürülüyor.

Sörloth’un Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı ve Türkiye'ye tekrar dönmek isteyebileceğini aktardı.

Atletico Madrid ile kiralık formülü dahil temasların sürdüğü ifade ediliyor.

Fenerbahçe, En‑Nesyri’nin olası satışıyla bütçeyi Sörloth transferine ayırmayı planlıyor.

Alexander Sörloth Kimdir? Hayatı ve Kariyer Özeti

Norveçli golcü Alexander Sörloth, 5 Aralık 1995’te Trondheim, Norveç’te doğdu. 1.95 m boyundaki forvet oyuncusu, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve golcülüğü ile tanınıyor.

Sörloth futbol kariyerine Norveç kulüplerinde başladıktan sonra Avrupa’ya açıldı ve Midtjylland, Basel, Utrecht gibi takımlarda forma giydi. Kariyerinde Trabzonspor’a transfer olmasıyla dikkatleri üstüne çekti.



Sörloth’un Önemli Kulüp Geçmişi

Trabzonspor (2019‑2020): Süper Lig’de gol kralı olarak büyük çıkış yaptı.

Crystal Palace: İngiltere’de beklentilerin altında kaldı.

RB Leipzig: Almanya’da forma giydi ve burada performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Atletico Madrid: 2024/25 sezonunda İspanya La Liga’da oynuyor ve bonservisi burada bulunuyor.



Performans Analizi: Sörloth’un Son Dönem İstatistikleri

2025/26 sezonunda Sörloth, Atletico Madrid formasıyla ligde ve Avrupa maçlarında görev alıyor. La Liga’da sınırlı süre bulmasına rağmen 26 gol ve 2 asist gibi iyi bir katkı sağladığı sezonları bulunuyor.

Sahadaki Güçlü Yönleri

Hava toplarında etkinlik

Ceza sahası içi gol bitiriciliği

Fiziksel yapısıyla rakip savunmaları zorlaması

Fenerbahçe’nin Sörloth Planı – Transferde Son Durum

Fenerbahçe, mevcut golcü performansından memnun değil ve ikinci bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Bu bağlamda Sörloth’un:

Süper Lig tecrübesi

Trabzonspor’daki golcü başarısı

Fiziksel golcü profili ile takıma katkı potansiyeli sebebiyle transfer listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtiliyor.



Transferde Engel Olabilecek Faktörler

Atletico Madrid teknik direktörü Simeone’nin oyuncuyu bırakmak istememesi gibi haberler var.

Newcastle United gibi dış kulüplerin de Sörloth’u takip ettiği iddia ediliyor.