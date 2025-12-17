İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adı geçen spiker Ela Rumeysa Cebeci, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporun ardından savcılıkta ifade verdi.

Adli Tıp raporunda uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine Cebeci, “uyuşturucu madde temin etmek” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, yapılan değerlendirme sonrası Cebeci’nin tutuklanmasına karar verdi. Cebeci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Soruşturma, geçtiğimiz günlerde Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un “uyuşturucu kullandırma” ve “cinsel ilişki karşılığında menfaat sağlama” iddialarıyla tutuklanmasının ardından kamuoyunun gündemine gelmişti. Dosyada yer alan diğer şüphelilere ilişkin incelemelerin ve adli sürecin sürdüğü bildirildi.

Ela Rümeysa Cebeci Kimdir?

Ela Rümeysa Cebeci, Türkiye’de tanınan bir televizyon spikeridir. 31 Mayıs 1988’de İstanbul’da doğmuştur ve yaklaşık 37 yaşındadır. Medya dünyasında ilk olarak İstanbul FM radyolarında program yaparak tanınmıştır. Ardından ekranlara geçiş yaparak çeşitli televizyon kanallarında spikerlik yapmıştır.

Cebeci, zaman içinde yalnızca haber sunuculuğu ile değil, oyunculukla da ilgilenmiş; 2011’de Kanıt gibi yapımlarda yer almıştır.

Yakın dönemde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında adı gündeme gelmiş; Adli Tıp raporunda test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından adli süreçte yer almıştır.