Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü düzenli temizlik çalışmalarıyla çevre ve halk sağlığını korumaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların günlük yaşamını etkilememek için çalışmalarına gece ve sabahın erken saatlerinde başlıyor. Belirlenen program çerçevesinde sürdürülen faaliyetler, 124 mahallede koordineli şekilde gerçekleştiriliyor.

Cadde ve sokaklarda elle süpürme yapan ekipler, vakumlu ve püskürtmeli temizlik araçlarıyla biriken toz ve atıkları ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda çöp konteynerleri basınçlı ve ilaçlı suyla yıkanarak hem kötü koku oluşumu engelleniyor hem de hijyen sağlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi ekipleri, Bahçelievler 7. Cadde ve çevresinde ortak temizlik uygulamaları gerçekleştirdi. Yalnızca cadde ve sokaklarla sınırlı kalmayan çalışmalar kapsamında parklar, pazar alanları, okul çevreleri ve ortak kullanım alanları da detaylı şekilde temizlenip dezenfekte ediliyor.

Çankaya Belediyesi, “Tertemiz Çankaya” anlayışıyla ilçe genelinde temizlik çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek daha sağlıklı bir kent yaşamı hedefliyor.