Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde, Kocaeli Devlet Hastanesi yanında bulunan taksi durağında yaşandı. İddiaya göre, daha önce bu durakta çalışan Erdem Mucır, durağa gelerek çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mucır, yanında bulunan tabancayı çıkararak havaya ateş etti. Kurşunun sekmesi sonucu Mucır omzundan yaralandı.

Silah sesleriyle panik yaşayan taksi durağı çalışanları kendilerini dışarı atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Uzun Süre Direndi, Bitkin Düşünce Yakalandı

Elindeki bıçakla kendini yaralamaya devam eden Mucır’ın, polisin tüm ikna çabalarına rağmen uzun süre teslim olmadığı öğrenildi. Kan kaybı nedeniyle güçten düşen Mucır, polis özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yaralı halde sağlık ekiplerine teslim edilen Mucır, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Borç ve Ailevi Sorunlar İddiası

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Erdem Mucır, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mucır tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediyede çalıştığı ve hafta sonları ek iş olarak taksicilik yaptığı belirtilen Mucır’ın ifadesinde, borçları ve ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bir anlık öfke yaşadığını söylediği öğrenildi.