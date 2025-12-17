Sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve kültürel yaygınlaştırma alanlarında yürütülen çalışmaların geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalışma toplantısı, paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda çevre odaklı projelerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.

Paydaş kurumlar aynı masada buluştu

Toplantıda Mamak Belediyesi’ni Kırsal Hizmetler Müdürü Murat Erten temsil etti. Programa ayrıca İl Tarım Müdürlüğü, Ankara Valiliği Sosyal Hizmetler birimleri, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ile ilgili kamu ve özel kurumların temsilcileri katıldı.

“Yaşanabilir dünya” için ortak hareket

Görüşmelerde, yaşanabilir bir dünyanın ancak temiz ve sağlıklı bir çevreyle mümkün olabileceği vurgulandı. Bu hedef doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilirken; kamu kurumları, belediyeler, kampüsler ve işletmelerde sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, atıkların kâğıt, plastik, cam, metal ve organik olarak kaynağında ayrıştırılması, geçici depolama ve toplama sistemlerinin kurulması, süreçlerin izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi yönünde yapılan uygulamalar değerlendirildi. Ayrıca bilgilendirme, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla sıfır atık anlayışının toplum genelinde benimsetilmesi hedefi öne çıktı.

Sıfır atık ve ekolojik çalışmalar gündemde

Katılımcılar, sıfır atık uygulamalarının güçlendirilmesi, ekolojik değerlendirme çalışmalarının geliştirilmesi ve paydaşlar arasındaki iş birliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu. Toplantı kapsamında çevre ve sürdürülebilirlik alanında ortak projelerin yaygınlaştırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Sıfır Atık nedir?

Sıfır Atık yaklaşımı; atık oluşumunun önlenmesini, oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve yeniden kullanım ile geri dönüşüm yoluyla atık miktarının en aza indirilmesini amaçlayan bir atık yönetim sistemi olarak tanımlanıyor.