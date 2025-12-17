Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Araçlarda arama yapıldı

Ekipler, Ortakaraören Mahallesi’nde durdurulan araçlarda yaptıkları aramalarda, yaklaşık 1050 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon sırasında M.T, H.E, İ.Y. ve H.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.