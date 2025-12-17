Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Mamak–Çankaya Viyadüğü’nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada büyük çapta maddi hasar oluşurken, viyadükte trafik uzun süre durma noktasına geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yaşanan kaza sonrası bölgede araç yoğunluğu hızla arttı. Zaten yoğun olan trafik, kazanın ardından daha da sıkışırken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sırasında viyadükte uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer, sürücüleri özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu güzergâhı kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.