Tuğberk Yağız Gülter, avukatı Aycan Sevsay ile birlikte Yalova Adliyesi’ne gelerek soruşturma dosyası kapsamında ifadesini verdi. Savcılıkta uzun süre kalan Gülter’in, olayla ilgili bildiklerini detaylı şekilde anlattığı öğrenildi.

Adliye Çıkışında Basına Konuşmadı

İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Tuğberk Yağız Gülter, kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Gülter, yalnızca kısa bir açıklama yaparak, “Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamaları avukatlar yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“Annem Cinayete Kurban Gittiyse Herkesten Şikâyetçiyim”

Edinilen bilgilere göre Gülter, savcılıkta verdiği ifadede çarpıcı sözler sarf etti. Gülter’in, “Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikâyetçiyim. Ancak ablamın bu olayla bir ilgisi yoksa kendisinden şikâyetçi değilim” dediği öğrenildi.

Avukatından Yazılı Açıklama Mesajı

Tuğberk Yağız Gülter’in avukatı Aycan Sevsay, adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulundu. Sevsay, şu aşamada sözlü bir basın açıklaması yapmayacaklarını belirterek, “Savcılığın talebi doğrultusunda müvekkilim müşteki sıfatıyla gelerek ifadesini verdi. Olayla ilgili bildiklerini detaylı şekilde anlattı. Gerekli açıklamaları yazılı olarak yapacağız” dedi.

Soruşturma Çok Yönlü Sürdürülüyor

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği öğrenildi. Savcılığın, olayın intihar mı, kaza mı yoksa cinayet mi olduğu yönündeki ihtimalleri titizlikle değerlendirdiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında yeni ifade ve delillerin dosyaya eklenebileceği öğrenilirken, adli sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.