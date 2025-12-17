Üniversitelere 2025 yılı için ayrılan bütçeler kamuoyuyla paylaşıldı. Resmî verilere göre, 14 milyar 680 milyon 940 bin TL ile en yüksek bütçeye sahip üniversite Ankara Üniversitesi oldu. Bütçe rakamlarının açıklanmasının ardından Ankara Üniversitesi öğrencileri duruma tepki gösterdi. Kampüslerde yaşanan eksikliklere dikkat çeken öğrenciler, temel ihtiyaçların yeterince karşılanmadığını ifade etti.

“Tuvalet Kâğıdı Bile Yok”

Öğrenciler, lavabolarda dahi tuvalet kâğıdı bulunmadığını belirterek, üniversitenin en yüksek bütçeyi almasına rağmen yaşanan sorunların giderilmemesini eleştirdi. Öğrenciler ayrıca, mevcut ekonomik koşullarda 3 bin TL tutarındaki öğrenim kredisiyle geçinmekte zorlandıklarını dile getirerek, bütçenin kullanımına ilişkin soru işaretleri olduğunu ifade etti.

ODTÜ’ye Ayrılan Bütçe 6,5 milyar TL!

Konu sosyal medya da tepkilere neden olurken, bazı kullancılar ise Ankara Üniversitesi’ne ayrılan bütçenin Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olan Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) daha yüksek olmasına dikkat çekerek şaşkınlıklarını paylaştı.

2025’te En Yüksek Bütçeye Sahip Üniversiteler!

2025 yılında üniversitelere ayrılan bütçelerde ilk sıralar şu şekilde yer aldı:

* Ankara Üniversitesi: 14,6 milyar TL

* İstanbul Üniversitesi: 14,1 milyar TL

* Hacettepe Üniversitesi: 13,9 milyar TL

* Ege Üniversitesi: 12,5 milyar TL

* Gazi Üniversitesi: 12,3 milyar TL