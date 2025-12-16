Olay, saat 09.30 sıralarında Muğla’nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Levent Arkan’ın otomobilinin önüne motosikletle geçen sürücü ve arkasındaki yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Yerden kalkan iki kişi, Arkan’a saldırarak darbetti.

Saldırganlar Olay Yerinden Kaçtı

Yaşanan arbede sırasında Levent Arkan’ın burnunun kırıldığı belirlendi. Saldırganlar, Arkan’ı darbettikten sonra motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Arkan, hastaneye kaldırıldı.

Levent Arkan Ameliyata Alındı

Hastanede yapılan kontrollerde burnunda kırık tespit edilen Levent Arkan’ın ameliyata alındığı, operasyonun ardından ise serviste tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Arkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüpheliler Ortaca ve Bodrum’da Yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganların plakasız motosikleti Hacışerifağa Sokak’ta bırakarak otomobille kaçtıklarını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler S.C.E. ve C.T.Ş. Ortaca ilçesinde, olayla bağlantılı olduğu belirlenen S.T. ve İ.K. ise Bodrum’da yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta 1 Milyon Lira Ele Geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 1 milyon lira nakit para ele geçirildi. Polis ekipleri, çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirlenen 4 şüpheliyi emniyete götürdü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Öte yandan saldırı anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletli kişilerin Arkan’ın aracının önüne geçtiği, çarpma olmamasına rağmen yere düştükleri ve ardından yaşanan arbede net şekilde görülüyor.

Başkan Aras’tan Açıklama

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, olayın ardından yaptığı açıklamada, şüphelilerin kısa sürede yakalanmasını sağlayan savcılık ve emniyet güçlerine teşekkür etti. Aras, olayın sıradan bir trafik tartışmasından öte, bilerek yapılan bir saldırı olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.